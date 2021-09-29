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Kışın kalbinizi koruyacak öneriler

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Kışın kalbinizi koruyacak öneriler
Kışın kalbinizi koruyacak öneriler

Soğuk ve rüzgârlı havalarda kalp hastalıkları riskinin arttığına dikkati çeken uzmanlar, kalbi korumak için sağlıklı beslenme, günde en az yarım saatlik yürüyüş yapmak ve stresten uzak durulmasını tavsiye ediyor...

Uzmanlar soğuk havalarda kalbin daha iyi korunması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Pandemi tehdidinde aşıların da kalp sağlığına destek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sinan Dağdelen, “Soğuk ve rüzgarlı havalarda vücut periferik kan damarlarında kasılma olmakta, adrenalin seviyesi artmakta, tansiyon-nabız dengesi negatif yönde bozulmakta ve kalbe giden kan dolaşımı azaldığından kalp damar hastalıkları ve komplikasyonları riski artmakta, kalp krizine yol açabilmektedir.

Soğuk hava bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyerek enfeksiyonlara zemin hazırladığından ortaya çıkan iltihabi durum da kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilir” dedi.

Takviye almayın!

Prof. Dr. Dağdelen, kalp sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu: “Pandemide Kovid-19’dan korunma kurallarına sıkı sıkıya uymak. Aşırı yağlı, unlu, aşırı tuzlu, kızartılmış ve hazır gıdalardan kaçınmak. Kalp damar hastalıklarından ölüm riskini 2-3 kat artırdığından sigaradan ve pasif içiciliğe maruz kalmaktan kaçınmak. Et ağırlıklı beslenme yerine taze sebze ve bakliyat tüketmek. Doktor tarafından önerilmedikçe hiçbir takviye, vitamin veya minerali rastgele kullanmamak. Her gün en az 30-40 dakika düz bir zeminde uygun adım yürümek.”

Az stres, bol hareket

Kışın kalbinizi koruyacak öneriler

Uz. Dr. Nuri Cömert de, kalp sağlığını olumsuz etkileyen faktörleri şöyle sıraladı: “Erkeklerde 40 yaşın, kadınlarda 45 yaşın üstünde olmak. Ailede kalp ve damar hastalığı öyküsü olması. Sigara ve tütün türevleri tüketmek.

Yüksek tansiyonun olması. İyi kolesterolün (HDL) düşük olması, kötü kolesterolün (LDL) yüksek olması. Hareketsiz bir yaşam tarzı.Şeker hastası olmak. Obezite. Yüksek stres düzeyi ve düzensiz beslenme.”

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