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Kısır çift, üç kişilik tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldu

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Kısır çift, üç kişilik tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldu
Ukrayna'da kısırlık tedavisi gören bir çift, yeni bir "üç kişilik tüp bebek" yöntemiyle çocuk sahibi oldu.

Times gazetesinin haberine göre , başkent Kiev'deki doktorlar "pronükleer transfer" adlı yöntemi dünyada ilk kez kullandı.

Ancak bu, üç kişinin DNA'sı kullanılarak dünyaya getirilen ilk bebek değil.

Ukrayna'da 5 Ocak'ta dünyaya gelen bebeğin üç kişinin DNA'sıyla doğan ikinci bebek olduğu düşünülüyor.

Geçen yıl da Meksika'da biraz daha farklı bir yöntemle üç kişinin DNA'sını taşıyan bir başka bebek dünyaya gelmişti.

Kiev'deki doktorlar önce annenin yumurtasını eşinin spermiyle dölledi. Daha sonra birleştirilen bu genler, bir bağışçıdan alınan yumurtaya nakledildi.

Böylece çocuk, anne ve babasının genetik kimlikleriyle beraber, yumurta bağışçısı ikinci kadının DNA'sından küçük bir miktara sahip oldu.

TARTIŞMALI TEDAVİ

Üç kişiyle yapılan tüp bebek tedavisi, mitokondiriyal hastalıklar denilen ağır genetik rahatsızlıkları çocuklarına geçirme riski olan kadınların sağlıklı bebeklere sahip olabilmesi için geliştirildi.

Kiev'deki Nadiya Kliniği'nde yapılan tedavi, mitokondiriyal hastalıklar değil, kısırlık sorunu yaşayan bir çift üzerinde uygulandı.

Tedavi ekibinin başı Valery Zurkin, normal tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olamayan çiftte bu yöntemin işe yarayacağını düşündüğünü belirtti.

Üç kişilik tüp bebek tedavisi yeni ve tartışmalı bir yöntem ve bazı etik tartışmalara da yol açıyor. Bu tartışmalar arasında, çocuğun ilerde üç kişinin DNA'sını taşımakla ilgili ne hissedebileceği de var.

İngiltere Üreme Sağlığı Vakfı Başkanı Prof Adam Balen, "Pronükleer transfer çok deneysel bir yöntem, tam olarak değerlendirilmedi ve bilimsel olarak kanıtlanmadı. Tüp bebek tedavisi sonuçlarını geliştirmek adına bu yöntemi kullanmakta çok ihtiyatlı davranıyoruz" dedi.

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