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Kısırlık neden artıyor?

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Son yıllarda çiftlerin en büyük sorunlardan biri çocuk sahibi olamamak... Prof. Dr. Tıraş, bunun nedenlerini sıraladı.
Kısırlık neden artıyor?

Düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik olmaması halk arasında kısırlık tıpta ise ‘infertilite' olarak tanımlanıyor. Halk arasında infertilite sakatlık, eksiklik gibi algılansa da, bilim dünyası sorunları çözmek için soluksuz çalışıyor ve yeni çözüm yöntemleri buluyor…

2 MİLYON ÇİFT ÇARE ARIYOR!

Dünyada ve Türkiye'de infertilite oranları birbiriyle oldukça yakın. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye'de yüzde 10-20 arasında olan oran dünyada yaklaşık yüzde 15. Her 7 çiftten birini etkileyen kısırlık dünyada 80 milyondan fazla, ülkemizde ise yaklaşık iki milyon çift için sorun oluşturmaktadır.

ANNELİĞİ ERTELEMEYİN

‘Önce kariyer sonra çocuk' kararı kadınlarda anne olma yaşının ertelenmesine yol açmaktadır. Doğurganlık 20-25 yaş arasında maksimum seviyededir. 32 yaşından sonra inişe geçer ve 35 yaşından sonra ise gebe kalma şansının
yüzde 50'lere iner. Obezite, GDO'lu, tarım ilaçlı ve katkılı gıdaların tüketimi, alkol, sigara, elektronik cihazların kullanımı, stres ve yorgunluk da infertiliteyi tetikleyen faktörler arasında yer alır.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının nedeni ise çözüm aranan konular arasında en önemlisidir. Çiftlerin 3 tüp
bebek denemesinde toplamda en az 4 tane kaliteli embriyo transfer edilmesine karşın gebe kalamaması durumunu 'tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı' olarak tanımlanır.

Başarı kriterini embriyoların kalitesi etkiler. Çiftlerin kaliteli embriyo geliştirmesine karşın embriyonun rahime tutunamaması sorunu yaşıyorsa hem embriyo hem de rahim kaynaklı faktörlerin dikkatlice incelenmesi gerekir.

İŞTE YENİ YÖNTEMLER…

Tüp bebek tedavisinde; histeroskopi (rahim içine girilerek rahmin tüp bebek tedavisine uygun olup olmadığını saptayan yöntem), Karşılaştırılmalı Genomik Hibridizasyon (Embriyonun tüm kromozomların incelenebildiği, DNA miktarındaki değişikliklerin karşılaştırılmalı olarak değerlendirildiği bir yöntem) ve ERA testi (Rahmin embriyoyu kabul edeceği en uygun zamanı belirleyen çok ileri genetik test) başarıyı artıran popüler yöntemlerdir. Kaliteli sperm seçmeyi sağlayan mikro çip yöntemi de erkeklerin baba olma şansını artırmaktadır.

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