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Kısırlık tedavisinde yeni umut

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Kısırlık tedavisinde yeni umut
Akdeniz Üniversitesinin yaptığı çalışmayla, kadınlarda strese bağlı kısırlığın tedavisinde önemli bir adım atıldı. Deneklere verilen melatonin hormonu ile kısırlığa yol açan nedenlerin ortadan kalktığı belirlendi.

Kadınlarda "strese bağlı kısırlık" tedavisinde önemli bir aşama kaydedildi.

 

Akdeniz Üniversitesinin yaptığı çalışmada yüzde 40 başarı elde edildi.

 

Kadınlarda yumurta hücresini besleyip koruyan folikülün azlığı stres nedeniyle kısırlığa yol açıyor.

 

Akdeniz Üniversitesi anatomi bölümü bir proje hazırladı. Projede deneklere 42 gün boyunca, uyku düzenini sağlayan ve yaşlanmayı geciktiren melatonin hormonu verildi.

 

Sonuçta kısırlığa yol açan nedenlerin büyük ölçüde ortadan kalktığı görüldü.

 

Dr. Yasemin Behram Kandemir, çalışma ile ilgili şu bilgiyi verdi:

 

“Yumurtayı yaşlandıran başlıca etmen stres. Streste serbest radikal bileşenleri oluşuyor. Bunlar savaşçı okları gibi zarar veriyor. Melatonin bir koruma ve bariyer sağlıyor. Baktık ki melatonin hem hücrede folikül rezervinin korunmasını sağlıyor hem de antioksidan seviyesini artırarak yumurta hücresinin yaşlanmasını engelliyor” dedi.

 

BAŞKA SAĞLIK SORUNLARININ TEDAVİSİNDE DE KULLANILABİLİR

 

Dr. Kandemir’e göre kısırlığın önlenmesinde yüzde 40 başarı sağlayan yöntem kadın hastalıklarının tedavisinde de etkili olabilir:

 

“Bu tüp bebek tedavisinde etkili olabilir. Yumurtanın kendisini koruyor. Tüp bebek uygulaması yapılırken tedavi başarısının da artmasını sağlayan bir yöntem.”

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