Kişisel temizlik konusunda adı çıkmış 16 ünlü
Başlığı okuduğunuzda hangi ünlüler olabileceğini tahmin edebildiniz mi? Belki de çok temiz olduğunu düşündüğünüz ya da saçlarından mis gibi kokular çıktığını hayal ettiğiniz, temizlikten parlıyormuş gibi duran ünlüler aslında o kadar da kişisel bakımını önemsemiyor olabilir. Saçlarını, dişlerini hatta kıyafetlerinin temizliğini kafasına takmayan ünlüler kimler? Hep beraber bakalım!
Ünlü olsanız kendinize türlü türlü bakımlar yapabilirsiniz çünkü bakım ürünleri size o kadar da pahalı gelmez. Kokuları sebebiyle yanında bile duramayacağınız ünlüler hangileri olabilir?
31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:00
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