Başlığı okuduğunuzda hangi ünlüler olabileceğini tahmin edebildiniz mi? Belki de çok temiz olduğunu düşündüğünüz ya da saçlarından mis gibi kokular çıktığını hayal ettiğiniz, temizlikten parlıyormuş gibi duran ünlüler aslında o kadar da kişisel bakımını önemsemiyor olabilir. Saçlarını, dişlerini hatta kıyafetlerinin temizliğini kafasına takmayan ünlüler kimler? Hep beraber bakalım!