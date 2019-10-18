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Kişisel Verileri Koruma Kurulu tüzük hazırladı

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun “Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü”nü hazırladığı bildirildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tüzük hazırladı

Başbakanlıktan yapılan açıklamada “Kişisel Verilerin Korunması Yasası” uyarınca oluşturulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun mart ayı itibariyle faaliyetlerine başladığı anımsatıldı.

Açıklamada, kurulun ilk etapta Kişisel Verilerin Korunması Yasası ile verilen yetkilerini yerine getirmek amacıyla, belirli yasal yükümlülüklere ilişkin usul ve esasları ortaya koyan ilgili tüzüğü (Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü) hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kişisel veri tutan kişi, kurum ve kuruluşlar, kişisel verisini tuttuğu bireyleri bilgilendirmekle yükümlüdürler” denildi.

Yasal uygulamalarla ilgili bilgilendirmenin ileriki tarihlerde kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

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