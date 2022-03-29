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“Kişisel Verilerin Korunması” Konulu Webinar 30 Mart Çarşamba

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“Kişisel Verilerin Korunması” Konulu Webinar 30 Mart Çarşamba
“Kişisel Verilerin Korunması” Konulu Webinar 30 Mart Çarşamba

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle “Kişisel Verilerin Korunması” konulu gençlere yönelik webinar düzenlenecek.

Webinar, Çarşamba günü 16.00-17.30 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden yapılacak.

Açılış konuşmasını Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris’in yapacağı webinarda Sosyal Medya, Dijital Pazarlama ve Markalaşma Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat tarafından “Sosyal Medya Kullanımı ve Kişisel Verilerin Korunması”, Gelişim Psikolojisi Uzmanı Doç. Dr. Panayiotis Stavrinides  tarafından “Siber Zorbalık ve Gençler Üzerindeki Etkileri” ve Hukukçu Yrd. Doç. Dr. Fatma Esenyel Hanaz tarafından “Kitle İletişim Araçlarıyla Kişilik Hakkı İhlalleri ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)” konularında bilgi paylaşımı yapılacak.
 
AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, online etkinlik Türkçe ve İngilizce dillerinde olacak ve Yunanca eş zamanlı çeviri yapılacak.
 
Etkinliğe katılmak için https://bit.ly/3IyaAYQ linkinden kayıt formu doldurulması gerekiyor.
 
AB Bilgi Merkezi’ne info@abbilgi.eu e-posta adresi ve 228 2577 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

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