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Kısıtlamalar gevşetilince Zoom hisseleri düştü

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Zoom hisseleri, kısıtlamaların gevşetilmesi ve talebin azalması nedeniyle yüzde 17 değer kaybederek, son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kısıtlamalar gevşetilince Zoom hisseleri düştü

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Zoom, geçtiğimiz yıl ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

Şirket, 2019 yılında halka arz edilerek ABD borsalarında Nasdaq Endeksi'nde işlem görmeye başlamıştı. O zamanlar piyasa değeri 16 milyar dolara kadar yükselen Zoom, günümüzde koronavirüs salgını sayesinde piyasa değerini 100 milyar dolara kadar çıkardı.

HİSSELERDE SERT DÜŞÜŞ

Zoom hisseleri, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve insanların yeniden ofislere dönmesi nedeniyle yüzde 17 değer kaybetti ve son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketin piyasa değeri ise 88 milyar dolara kadar düştü.

Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesiyle, Zoom'un büyüme için yeni yollar bulması gerekecek.

Analistlere göre, uygulamanın gerçek temel büyüme oranına çıkması için birkaç çeyrek daha geçmesi gerekiyor.

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