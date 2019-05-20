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Kısıtlı İmkanlarla 2,5 Yılda Çekilen Mükemmel Star Wars Sahnesi

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Star Wars serisinin en ikonik düellolarından olan Obi Wan Kenobi - Darth Vader mücadelesini yepyeni bir hale sokan bir video yayımlandı.
Kısıtlı İmkanlarla 2,5 Yılda Çekilen Mükemmel Star Wars Sahnesi

Bu videonun diğerlerinden farkı, bir yapım şirketi tarafından değil tamamen serinin hayranları tarafından, amatör imkanlarla çekilmiş olması.

1977’den spoiler: Star Wars serisinin vizyona giren ilk filmi A New Hope filminde Darth Vader ile Obi Wan Kenobi dövüşür ve dövüşün sonunda Obi Wan Kenobi güçle bir olur (ölmez). Bu sahne, Star Wars’ın en kült sahnelerinden biridir.

Star Wars hayranlarını memnun etmek zordur. İlk kimin ateş ettiğinden Luke’un devam üçlemelerinde ışın kılıcını alır almaz atmasına kadar hayranları tartışmaya sürükleyen pek çok şey var. Öte yandan bu hayran yapımı düzenleme herkesi tatmin etmişe benziyor. Yeni sahneler, video düzenleme hileleri, hızlandırılmış çekimler ile birlikte bu ikonik dövüş yepyeni bir hale geldi ve YouTube’da 48 saatten kısa sürede 2 milyondan fazla kez izlendi.Sahnenin bu kadar çok izlenmesinin arkasında ise tek bir neden var: Teknoloji. O dönemin teknolojisi bugünden çok daha gerideydi. O yüzden de dövüş sahneleri daha statik, hareketler daha az akıcıydı çünkü elimizdeki teknoloji o kadardı.

Aşağıda Star Wars filminde yer alan orijinal sahne var:

 

 

Yenilenen versiyon ise FixitinPost isimli bir hayran grubu tarafından çekildi. Bu versiyonda aksiyon çok daha hızlı, günümüzdeki sahnelerin dinamizmine çok daha yakın hale geldi. Ekip dövüşe ek sahneler eklemeyi de ihmal etmedi. Bu ara sahnelerde o anda gerçekleştiği resmi olarak kabul edilen diğer olaylar da yer alıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan “Star Wars SC38 Reimagined” adlı dövüş sahnesi günümüzün hayranlarına çok daha fazla hitap ediyor. Dövüş sırasında sahnenin kendine has havası korunuyor ancak daha modern görüntüler ortaya çıkıyor.

Sahneyi yeniden yapan ekipten Christopher Clements, sahne için Rogue One filminden esinlendiklerini söyledi. Sahneyi yapmaktaki asıl amaçlarını ise Darth Vader ve Obi wan Kenobi arasındaki ilişkiyi daha net göstermek olarak açıkladı.

Star Wars hayranları son yıllarda seriden çok memnun değiller ancak hayranlık duydukları markayı desteklemeyi de bırakmıyorlar. Bu nedenle de kendi görmek istedikleri şeyleri kendileri çekiyorlar.

Tamamen hayranlar tarafından 2,5 yılda çekilen sahne ise şöyle:

 

 

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