  • BIST 3.889,57
  • Altın 979.624
  • Dolar 18.5884
  • Euro 18.2717
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Kıskaç operasyonunda 4 tutuklu

» »
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon sonucu uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı.
Kıskaç operasyonunda 4 tutuklu

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.10.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyon (Kıskaç Operasyonu) kapsamında; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, iki adet hassas terazi ve iki adet banknot ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 23,600 TL, 195 Euro ve 20 Stg nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında zanlı olarak görülen T.C.Y. (E-23), E.T.V.(E-21), B.A.(E-22) ve T.Y.(E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.     

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? 19 Ekim 2022 Çarşamba19 Ekim 2022 Çarşamba 08:18
  • KKTC'de Nöbetçi eczaneler - 19 Ekim 2022 Çarşamba19 Ekim 2022 Çarşamba 07:45
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 19 Ekim 2022 Çarşamba19 Ekim 2022 Çarşamba 07:42
  • Basketbol'da 2022-2023 sezonu başladı18 Ekim 2022 Salı 23:06
  • Dizdarlı: Eylem zararsız görülebilir. Ama suçtur18 Ekim 2022 Salı 20:36
  • Bakanlar Kurulu sona erdi18 Ekim 2022 Salı 19:24
  • Yükseköğrenimde afla ilgili tasarı halkın bilgisine sunuldu18 Ekim 2022 Salı 18:57
  • Yangın söndürme helikopteri ve teknik ekip adadan ayrıldı18 Ekim 2022 Salı 18:49
  • Bakanlar Kurulu Toplandı18 Ekim 2022 Salı 17:45
  • Fahiş Fiyatlara Karşı Denetim Yapılmalı18 Ekim 2022 Salı 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti