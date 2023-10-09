Kıskanç koca, eşini darp etti...

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis memuru Alpaslan Yavuz, zanlının 7 Ekim 2023 tarihinde Lefkoşa’da ikametgahları içerisinde kıskançlık yüzünden çıkan kavgada eşine tokat attığını, vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu, saçını çektiğini, yere düşmesini sağladıktan sonra sürükleyerek, evin dışına çıkardığını ve dışarıda yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdiğini ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Yavuz, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.