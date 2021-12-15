Kıskançlık Yüzünden Eşinin Darp Etti

Kıskançlık yüzünden tartıştığı eşinin boğazını sıkıp yüzüne tokat atan Ü.Ö şikâyet üzerine 14.12.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklandı. Zanlı bugün 15.12.21 tarihinde “ciddi darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen olguları aktarmak üzere polis memuru Emin Özbilen’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde zanlının 13.12.21 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Gazimağusa’da kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışmada birlikte yaşadığı eşi Ö.Ö ’nin boğazını sıkıp sol yanağına tokat atmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Olayın 14.12.21 tarihinde polise intikal ettiğini ve zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini belirten Özbilen, ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını, müştekinin de doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Bugün itibarıyla zanlıya işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini söyleyen Özbilen, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlanması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti, değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 T.L nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 şahsın 50 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)