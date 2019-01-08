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Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

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Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik
Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

JAPONYA'da uykusuzluğun maliyetinin yüksek çıkması nedeni ile hükümet ve işverenler harekete geçti. İş verenler öğle uykusuna yatanlara ve erken uyuyanlara prim gibi teşvikler vermeye başladı hükümet ise destek verdi.

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Uykusuzluğun Japonya'ya maliyetinin yılda yaklaşık 775 milyar TL olduğu ortaya çıktı. Ülkede işverenler, uykusuz çalışanların daha fazla zarara yol açtığı gerekçesiyle, çalışanların gün içinde alınan uyku molasını işin bir parçası olarak görmesini hedefliyor.

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre işverenler, çalışanları gün içinde uyumaya teşvik etmek için, ses geçirmeyen özel odalar hazırlıyor. İlk olarak küçük teknoloji firmalarında başlayan uygulama, gittikçe daha fazla şirkete yayılıyor.

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Geçen yıl, Nextbeat isimli IT servis sağlayıcısı bir şirket, Tokyo'daki merkezinde biri erkeklere biri kadınlara özel olmak üzere iki "stratejik uyku odası" hazırladı. Odaların yalıtımı dışarıdan ses gelmesini engelleyecek şekilde yapıldı ve yataklar konuldu. Uyku getiren çayların demlendiği odalara bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletleri sokmak ise yasak.

 

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Nextbeat Yönetim Kurulu üyesi Emiko Sumikawa, "Gün içinde uyumak bir insanın verimliliğini iyi bir diyet ve antrenman kadar yükseltiyor" dedi. Japonya'da daha önce 27 yaşında bir çalışan, çok fazla çalıştığı için (ayda 112,5 saat) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

 

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Japonya'daki fazla çalışma kültürünü şirketlerinde kısıtlamak isteyen Nextbeat, çalışanlarına akşam 21:00'den sonra mesaiye kalmayı da yasakladı. Bir başka Japon firma da, fazla mesaiye kalmadan evine giderek "makul bir saatte uyuyan çalışanlarına" prim veriyor. Düğün organizasyonları yapan bir şirket de, günde 6 saatten fazla uyuyan çalışanlarına "puan" veriyor. Çalışanlar, puanları biriktirip şirketin kantininden ücretsiz alışveriş yapabiliyor.

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Cep telefonlarına yükledikleri bir uygulamayla uyudukları saatler ölçülüyor ve bir yılda 3 bin 150 TL'ye denk gelen miktarda puan biriktirebiliyorlar. 28 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, Japonların ortalama uykusu günde 6 saat 35 dakika. Bu, uluslararası ortalamanın 45 dakika altında. Bu sebeple gün içinde çok bitkin oluyorlar.

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Sağlık ürünleri üreticisi Fuji Ryoki'nin araştırması da, 20 yaşın üstündeki 100 Japondan 92,6'sının "uykusunu yeterince alamadığını" gösteriyor. Çalışanlarına yasal olarak uyku izni vermeye hazırlanan şirketlerde, henüz odaları hazır olmasa da, yorgun ve uykusuz çalışanlar oturdukları yerde uyuklamaya başladı. İşverenler masa başındaki bu uyuklamaları tolere ediyor.

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Uykusuzluk sebebiyle ülke ekonomisinin zarar etmesi, hükümeti de harekete geçirdi. Japonya Sağlık Bakanlığı, tüm çalışanların öğleden sonra 30 dakikalık rahat bir uyku molası almasını, "iş gücüne kişisel ve profesyonel faydası olduğu için" desteklediğini açıkladı.

 

 

Kıskandıran uygulama uyuyan çalışana prim hükümetten teşvik

Sağlık ürünleri üreticisi Fuji Ryoki'nin araştırması da, 20 yaşın üstündeki 100 Japondan 92,6'sının "uykusunu yeterince alamadığını" gösteriyor. Finlandiyalılar ortalama 7 saat 45 dakika uyurken, Estonya, Kanada, Belçika, Avusturya ve Hollanda'da ortalama uyku saatleri, dünya ortalamasının üzerinde. Bu da, gün içinde insanların üretkenliğinin artmasına yardımcı oluyor.

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