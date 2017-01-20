“Kışkırtıcı açıklamalar"

Rum siyasi partilerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut’un önceki gün yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, EDEK’in Başkan Yardımcısı Maria Vasiliadu’nun, Bulut’un yapmış olduğu “kışkırtıcı açıklamaların” Ankara’nın gerçek niyetini ortaya koyduğunu iddia ederek, bu açıklamaların görmezden gelinemeyeceğini ve kınanması gerektiğini söylediğini yazdı.

Vasiliadu, bu durumun münferit bir durum olmadığını ve daha önce, “gerek Erdoğan, gerekse diğer Türk yetkililer tarafından yapılmış olan kışkırtıcı açıklamaların devamı olduğunu” öne sürdü.

Habere göre Dayanışma Hareketi, Erdoğan’ın sağ kolu tarafından yapılmış olan bu açıklamaların, “Türk şovenizmini” gösterdiğini ve Türkiye’nin gerçek niyetini ortaya koyduğunu savundu.

Dayanışma Hareketi, mevcut olgularla, Türkiye’nin Kıbrıs’ta kabul edeceği tek çözümün, Türk standartlarında olacağını ve uzlaşıya dayalı olmadığını öne sürdü.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in izlediği yanlış strateji ve verdiği tavizlerle, Türkiye’nin “açgözlülüğünü” beslediğini iddia eden Hareket, Türkiye’nin Kıbrıs’ta tam denetim arzuladığını ve savundu.

Rum Ulusal Halk Cephesi de (ELAM), halkı ve memleketi “tehlikeli yola” götürecek olan müzakerelerden vazgeçilmesi gerektiğini ve Kıbrıs sorununun tek adil çözümünün, vatanın serbest bırakılması olduğunu iddia etti.