“Kısmet”in çekimleri tamamlandı

İlk kısa filmleri “Olağan Denemeler” ile uluslararası alanda önemli başarılara imza atan Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, yeni kısa filmleri için kamera arkasına geçti.

Senaryosunu Doğuş Özokutan’ın yazdığı “Kısmet” adlı kısa film, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sponsorluğunda çekildi.

Başrollerinde Osman Ateş, Deniz Çakır ve Mehmet Kumser’in yer aldığı “Kısmet”, ölünce yakılmayı vasiyet eden bir babanın, karısı ve oğlunu imkânsız bir görevle baş başa bırakmasını konu alıyor.

GEÇİTKALE’DE ÇEKİLDİ…

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu’nun birlikte üstlendiği “Kısmet” filminin çekimleri kısa süre önce Geçitkale köyünde yapıldı. Görüntü yönetmenliğini Pieter Verburg’un üstlendiği filmin post prodüksüyonu ise Hollanda’da yapılacak.

İlk kısa filmleri Olağan Denemeler’i kendi imkanlarıyla çeken Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftcioğlu, bu film ile ikisi ABD’den biri Brezilya’dan olmak üzere üç uluslararası ödül kazanmıştı. 23 farklı ülkede toplam 41 uluslararası film festivalinde gösterilen Olağan Denemeler, Oscar Seçmeleri’ne katılan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini taşıyor.