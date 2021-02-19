Kısmi açılım geliyor

Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi görüşleri ışığında kısıtlamalara pazartesinden itibaren yüzde 30 yumuşama getiriyor.
Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldığı bir seminerde Cumartesi ve Pazar günleri elzem yerler dışında tam kapanma devam edeceğini söyledi.
Amcaoğlu, diğer günler bazı sektörlerin saat 10.00-18.00 saatleri arasında açık kalacağına dikkat çekerek “Konfeksiyon, çiçekçi gibi bir grup sektör açılacak” dedi.
Öte yandan Başbakan Ersan Saner’in az sonra açıklama yapması bekleniyor.
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