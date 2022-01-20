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Kısmi OHAL uygulanan Japon halkı gençlere tepkili

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Japonya'da halk, COVID-19 günlük vaka sayılarının ani tırmanışı sonrası kapsamı Tokyo dahil 16 eyalete genişletilecek kısmi olağanüstü hali yerinde bulurken, "tedbirlere uymayan genç kesime" tepki gösteriyor.
Kısmi OHAL uygulanan Japon halkı gençlere tepkili

Japonya'da halk, COVID-19 günlük vaka sayılarının ani tırmanışı sonrası kapsamı Tokyo dahil 16 eyalete genişletilecek kısmi olağanüstü hali yerinde bulurken, "tedbirlere uymayan genç kesime" tepki gösteriyor.

COVID-19 günlük vaka sayısı, salgının başından beri Japonya'da dün ilk kez 40 bini aştı. Bu yılın ilk günü saptanan yaklaşık 500 vaka sonrası 18 günde bu sayının 80 kattan fazla artması dikkati çekti.

Dün başkent Tokyo'da 7 bin 377, güneydeki Osaka kentinde 6 bin 101 vaka saptandı. Her iki kentte de en yüksek vaka sayıları kaydedildi.

OHAL kapsamı genişletildi

Başbakan Kişida Fumio, COVID-19 Danışman Heyeti toplantısı sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamını genişlettiklerini açıkladı.

Kapsamı, başkent Tokyo dahil 16 eyalete genişletilen ve 21 Ocak-13 Şubat'ta yürürlükte kalacak uygulamanın vaka sayısını düşüreceğinden ümitli olan Japon halkı ise genç kesime tepki gösterirken, "kalabalıklar" konusunda bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini düşünüyor.

Virüs vaka seyrini ve mevcut tedbirleri değerlendiren mühendis Tozaki, vakaların hızla artmasının, ülke ekonomisinin "canlanma sürecinde büyük endişelere yol açacağını" söyledi.

Genç kesime tepki

Tozaki, kısmi olağanüstü hal uygulamasının yerinde olduğunu vurguladı.

Halkın sosyal mesafe ve maske şartlarını gerektiği gibi yerine getirmediğini söyleyen Tozaki, "Bu önlemlere tahammül edemeyenler hep genç kesim" diye konuştu.

"Farkındalık konusunda gevşeklik var"

Güvenlik çalışanı Tsugimoto, ülkesindeki vaka artışlarının yüzde 70'inin sorumlusunun 20'li ve 30'lu yaşlardaki genç kesim olduğunu savunarak "Farkındalık konusunda gevşeklik var. Dışarıda buluşmalar yeniden arttı" dedi.

Hükümetin kısmi olağanüstü hal tedbirleriyle "elinden geleni yaptığına" işaret eden Tsugimoto, "(Uygulama sonrası) Bundan böyle 'tek ben varım' diye düşünmeyip birer birer bilinç düzeyimizi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kalabalık uyarısı

Serbest meslek çalışanı Satou da başkentte halkın toplandığı noktalarda oluşan kalabalığı "büyük sorun" olarak niteleyerek "Toplanmanın engellenmesi gerekiyor. Bu uygulanırsa vaka sayıları düşecektir" dedi.

Havalimanı çalışanı Ooişi de 3. doz aşı uygulamasının ülke genelinde hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Gençlere göre "kapanma" gelebilir

Üniversiteye hazırlanan İsamu, Japon gençlerin "gereğinden fazla" dışarı çıktığını kabul ederek kısmi olağanüstü hali "gerekli gördüğünü" belirtti.

Gençlerin salgını "basit bir grip" olarak gördüğüne dikkati çeken İsamu, "Vaka artışlarının bu seviyede sürmesi halinde kapanmaya ihtiyaç duyulabilir" şeklinde konuştu.

Kısmi OHAL yeterli gelmeyebilir

Lise öğrencisi Kaito da vaka sayılarının artış eğilimini koruması halinde 13 Şubat’ta sona ermesi planlanan kısmi olağanüstü halin de yeterli gelmeyebileceğini söyledi.

Gençler arasında aşılamanın "gençlerin özgürlüğüne terk edildiğini" vurgulayan Kaito, durumun kötüleşmesi halinde ülke genelinde okulların eğitime ara vermesi gerekebileceğini kaydetti.

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