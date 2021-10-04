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Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı
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KIBRIS
04.10.2021 17:15
Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı. İlgili karar Resmi Gazete yayımlandı.
Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.
İlgili karar Resmi Gazete yayımlandı.
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