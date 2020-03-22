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Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bu akşam gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini, ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edilebileceğini vurguladı.

Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumlarının bugüne kadar aldıkları tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebileceğini belirten Özersay, “Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek” ifadelerine yer verdi.

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