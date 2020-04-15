Kısmi Sokağa çıkma yasağına ne kadar uyuluyor?

Dünyada genelini etkileyen koronavirüs salgını 200 bine yakın kişinin ölümüne neden olurken, ülkemizde yaklaşık 1 ay önce hükümet tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağı son günlerde ihlal edilmeye başlandı.

Özellikle insan ve araç hareketliliğinin gözle görülür şekilde arttığı Lefkoşa, Girne ve Mağusa gibi büyük şehirlerde bundan endişe duyan vatandaşlarımız endişelerini paylaşıyorlar.

Bize sosyal medyadan ulaşan Girne'de sakin bir vatandaş gönderdiği fotoğrafla sitemini şöyle paylaştı: “Şimdi elime bu resim geçti. Günlerdir zaten trafiği duyarak yeterince stres oluyordum ama artık belli ki iş çok ciddi boyutlara ulaşmış. Birkaç defa polisi de aradım kontroller var dediler. Her yer araba dolu. İşin acı tarafı gece 9’dan sonra bile araba duyuyorum. Bizim gibi evden çıkmayanların sucu ne? Ya tam açın ya tam kapayın. Yetkililere sesleniyorum kontrollerinizi artırın ki insanlar da bu kadar kolayca dışarıda dolaşmaktan çekinsinler. Bugüne kadar yaptığınız güzel adımlar boşa gitmesin. Bu isin şakası yok.”

