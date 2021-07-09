Kişmir: Basın Mensuplarına Karşı Kullanılan Dil ve Tehdide Varan Sözler Sınırları Zorluyor… Yargıya Gideceğiz

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yapılan haberler karşısında son dönemlerde basın mensuplarına karşı kullanılan dil ve tehdide varan sözlerin sınırları çok zorlamaya başladığını, hakaretler karşısında yargı yoluna gideceklerini belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yapılan haberler karşısında son dönemlerde basın mensuplarına karşı kullanılan dil ve tehdide varan sözlerin sınırları çok zorlamaya başladığını, hakaretler karşısında yargı yoluna gideceklerini belirtti.



Bunun son örneğinin Can Sarvan’a karşı kullandığı üslup ve yapılan tehdit olduğunu açıklayan Kişmir, “Böylesine bir üslup kullanılması talihsiz olmakla birlikte başka bir konu üzerinden resmen tehdit edilmesi haddini aşan bir davranıştır” dedi.

Kişmir, bu konuda ve her anlamda üyelerine yönelik gerek tehdit, gerekse de hakaretler karşısında yargı yoluna gideceklerini kaydetti. Kişmir, “Eleştiriye açığız ama hakaret ve tehdide hayır” dedi.