Kişmir, basında “rekabeti düzenlemek için uygulanan” ancak “genel bütçeye aktarılan” kaynağın açıklanmasını istedi.

BASIN-SEN’den Medya Destek Programı ile ilgili eleştiri…

Kişmir, bu paranın her bir kuruşunu toplumun ödediğini de söyledi.

Ali Kişmir, Medya Destek Programı ile ilgili açıklamaları eleştirdi.

Kişmir yazılı açıklamasında, bazı siyasilere seslenerek “Birileri yanlış anladı galiba... Lütfen aracılarınızın diline sahip çıkınız. Kimsenin parasını istemiyoruz. Bu ülkede yerel basına yönelik haksız rekabeti önlemek için dünyada olduğu gibi yurt dışından gelen gazetelere fon uygulanıyor. Vergi ödüyorlar. Niçin? Sizin aracılarınız o dolgun maaşlarını alabilsinler diye” ifadelerini kullandı.

Ali Kişmir, bu kişilerin, “taş taş üstüne koymadığını, toplumu kışkırttığını, yaraladığını, böldüğünü, hakaretten, iftiradan, saldırıdan yargı önünde mahkum olduğunu, defalarca gazetelerinin adını değiştirdiğini, yalanın tarihini yazdığını” söyledi.

Kişmir, “Birileri her meseleye Türkiye’yi ya da Kıbrıslı Rumları karıştırarak halen nefret siyasetinden medet ummaktadır” dedi.