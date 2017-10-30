Kişmir: “BRTK Değişiklik Yasası bir an önce Meclis’ten geçmeli”

Kişmir, seçim bahane edilerek kimsenin bu insanların mağduriyetini erteleme hakkına sahip olmadığını vurgulayarak, gerekli adımın derhal atılmasını istedi.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir, BRTK Yasası’nın bir an önce meclisten geçmesi gerektiğini söyleyerek, beklentilerinin bu konuda adım atacağı sözünü veren hükümet partileri ile bu konuda adım atılması gerektiğini ifade eden muhalefet partilerinin samimi bir şekilde söylemlerini icraata dönüştürmeleri olduğunu ifade etti.

Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamanda, “Geçici memur” veya “Geçici işçi” denildiğinde ilk akla gelen yerin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olması gerekirken, ne yazık ki bu konuda hiçbir kesimin gerekli sesi vermediğini kaydetti.

BRTK çalışanlarının yaşadıkları mağduriyetin dile getirilmediğini, 1993 yılından günümüze kadar BRTK’ya istihdam edilen hiç kimsenin kadrolanamamış ve iki dudak arasında çalışmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Kişmir, şöyle devam etti:

“Bu mağduriyetin tek nedeni BRTK Değişiklik Yasası’nın bir türlü meclisin gündemine taşınamaması ve meclisten gereken onayı alamamasındadır. Yine bu yasasının çağdaş bir hale getirilememesinin getirdiği sonuçlar arasında çalışanların görev aldıkları baremlerin altındaki baremlerden maaş ödenmesi anomalisini de yaratmıştır. Kısacası bu yasa değişikliği bir an önce meclisin gündemine gelmeli ve gerekli adım bir an önce atılmalıdır.”

Geçtiğimiz ay içerisinde BRTK Müdürü Meryem Özkurt ile gerçekleştirdikleri görüşmede bu konunun gündeme geldiğini, Özkurt’un bu yasanın yıl sonuna kadar meclisten geçeceği sözünü hükümetten aldığını kendilerine aktardığını ifade eden Kişmir, Özkurt’un bu konudaki samimiyeti ve iyi niyetinin ortada olduğunu kaydetti.

Öte yandan kamuda çalışan geçicilerin kadrolanması ve gelecekleri ile ilgili ortada duran belirsizliğin ortadan kalkması yönünde yapılan yasa çalışmasını yakından takip ettiklerine işaret eden Kişmir, kamuda örgütlü sendikaların ortaya koydukları görüşler ve çabaların bu konuda gerekli adımın bir an önce atılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Kişmir, “Bu sorun son kez atılacak olan adil bir adımla çözümlenmeli ve 2014 yılında kaldırılan ‘Geçici Memur İstihdamı’ uygulaması bir daha gündeme gelmemeli, böylesine bir yara bir daha açılmamalıdır” dedi.