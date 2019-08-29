Kişmir: Hangi basın emekçisinin Maraş’a gireceğine asker, elçilik veya Dışişleri Bakanlığı karar veremez!.

Basın sen Başkanı Ali Kişmir gazetecilerin Maraş ziyaretine bağzı gazetecilerin katılamamasına tepki gösterdi

İşte o açıklama:

Resmin bütününe bakmama gibi bir huyumuz var...

Dün çok sayıda basın emekçisi Maraş’a gitmek için başvuruda bulundu ve geri çevrildi...

Üstelik bu kişiler arasında sarı basın kartı sahibi olan kişiler de vardı!

İşin en ilginç yanı ise, Özersay’ın da parçası olduğu hükümet, yükümlülüklerini yerine getirmeyerek basın emekçilerinin sosyal haklarını yatırmayan işverenlere yaptırım yapmaması, bu nedenle de basın emekçilerinin sarı basın kartı alamaması ve emekçilerin kendi suçu olmamasına rağmen Maraş’a gitmek için başvurularının reddedilmesidir...

Yani hükümet Emekçileri iki kez mağdur etmiş bulunmaktadır!..

Bazı haber ajanslarına da, “TAK’tan başka haber ajansı giremez” denildi!..

Demem o ki, meslek onurumuzu ayaklar altına almamamız gerekiyor. Hangi basın emekçisinin Maraş’a gireceğine asker, elçilik veya dışişleri bakanlığı karar veremez!.. Böyle bir şey hadlerine değildir!...

Bu merciler, basın kuruluşlarından temsilci talep eder, basın kuruluşları da kimleri görevlendireceğine kendisi karar verir...

Ancak ne yazık ki bu duruşu göstermekten uzağız!..

O nedenledir ki, bu kesimler basın sektörüyle dilediği gibi oyun oynayabiliyor...

Oysa yapılması gereken, bu kesimlerin şovuna alet olmamak ve gereken resti bu kesimlere çekmektir...

Meslek onurunu korumaktır...

Basının özgür ve dik duruşunu ortaya koymaktır...

Gereken saygının basına gösterilmesini sağlamaktır...

Kendi topraklarımızda söz sahibi olabilmektir...

Basın Emekçileri arasında yapılan ayrıma sessiz kalmamaktır...

Emekçi arkadaşın mağdur olurken hiçbir şey olmamış gibi rejimle kol kola girmemektir...

Yani resmin bütününü görmek ve “Ben bu ülkede bir gücüm, bana saygı göster” demek gerekmektedir...

İşte bunu başarabildiğimiz gün yarınlara daha bir umutla bakabileceğiz...