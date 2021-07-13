Kişmir: İncirli’nin Kanal T’deki işine son verilme biçimi, İş Yasası ve Basın İş Yasası’na aykırı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, gazeteci-program yapımcısı Serhat İncirli’nin Kanal T’deki işine son verilme biçiminin İş Yasası ve Basın İş Yasası’na aykırı olmakla birlikte etik dışı da bir davranış olduğu görüşünü belirtti.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, gazeteci-program yapımcısı Serhat İncirli’nin Kanal T’deki işine son verilme biçiminin İş Yasası ve Basın İş Yasası’na aykırı olmakla birlikte etik dışı da bir davranış olduğu görüşünü belirtti.

Kişmir, Basın-Sen Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, İncirli’nin hukuki mücadelesi de dahil her anlamda yanında olduklarını kaydetti.

Hükümetin “sadece sokakları değil, medyadaki muhalif sesleri de temizlemeye başladığını” iddia eden Kişmir, “Gazeteci Serhat İncirli’nin, Sibel Tatar’ın sahibi olduğu Kanal T’de devam eden programlarının durdurulması, toplumdan ya da medyadan yükselecek olan en ufak bir muhalif sesten bile ne denli korkulduğunun en büyük göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Kişmir, “Facebook iletisiyle adeta kovulduğu ispatlanmaya ve birilerine gösterilmeye çalışıldığını” savunduğu İncirli’nin toplumun ciddi bir kesiminin görüş ve düşüncelerini yansıttığını kaydetti.

Kişmir, “İncirli fikir ve düşüncelerini Kanal T ekranlarında ilk defa bahse konu programda değil, uzun yıllardır dillendirmektedir. Ne gariptir ki, İncirli’nin savunduğu görüşler ve düşünceler, bu dönemde birilerine rahatsızlık vermiştir.” dedi.