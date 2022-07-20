Kişmir: UBP-DP-YDP Hükümeti, toplumun ifade özgürlüğüne bir kez daha el uzattı

Meşruiyetten yoksun, iş bilmez UBP-DP-YDP Hükümeti, toplumun ifade özgürlüğüne bir kez daha el uzattı.

İşte o açıklama!

Meşruiyetten yoksun, iş bilmez UBP-DP-YDP Hükümeti, toplumun ifade özgürlüğüne bir kez daha el uzattı. Toplumun ifade ve haber alma özgürlüklerine bir darbe niteliğinde olan Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 18 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yurttaşların bilgisine getirildi.



Bu yasa tasarısı ile UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hedefinde, ülkemizde internet üzerinden yayın yapan programlar ve programcıları yer buldu.



Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, ‘basın özgürlüğü’ gibi bir gailesinin olmadığını, tartışmalarla geçen hükümetleri döneminde birçok kez gözlemlemiş olmakla birlikte, önceki gün yurttaşların bilgisine getirilen yasa tasarısının da birçok antidemokratik maddeler içerdiğini vurgulamak isteriz.

Muhalif sesleri susturmak adına yenilenmek istenen Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonlarının Kuruluş ve Yayınları Yasa Tasarısı’nın değiştirilmek istenen maddeleri içerisinde, internet üzerinden herhangi bir platformda yayın yapacak ola bir işletmecinin ödenmiş sermayesinin 2 milyon TL’den az olmayacağı yönünde maddeler bulunmaktadır.

Bunun yanında, kendilerine karşı olan tüm sesleri kısmak girişiminde olan UBP-DP-YDP Hükümeti, haber içerikli yayınlarda yorumları da yasaklamanın peşine düşmüştür.

İnternet üzerinden yayın yapılabilmesi için yine yasa tasarısı içerisinde bir düzenlemeye gidilmiş ve internet üzerinden yayın yapmak isteyen bir Web TV’den başvuru ücreti olarak 30 bin TL, lisansının yıllık yenilenme ücreti olarak da 12 bin TL alınacağı vurgulanmıştır.



Ülkemiz basının susturulması girişimlerine karşı bugüne kadar vermiş olduğumuz haklı mücadelemizi bu yasa tasarısı karşısında da vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sendika avukatımız ve tüm paydaşlarımız ile birlikte sürdüreceğimiz mücadelemizde; hukuki itiraz hakkımız başta olmak üzere, tüm eylemlilik haklarımızı da kullanıp, bu açık müdahalenin yasalaşmaması için karşısında duracağız.