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Kişmir: Verilen ceza, sadece Levent’e değil, hepimize verilmek istenen bir cezadır.

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Kişmir: Verilen ceza, sadece Levent’e değil, hepimize verilmek istenen bir cezadır.
Kişmir: Verilen ceza, sadece Levent’e değil, hepimize verilmek istenen bir cezadır.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, KKTC mahkemelerinde beraat eden Afrika Gazetesi yazarı Şener Levent’in Şener Levent aleyhine aynı davadan Ankara’da açılan davada 1 yıl hapis cezası verildiğini ve davanın 9 bin TL’lik maddi para cezasına çevrildiğini öğrendikelrini belirterek, verilen kararı kınadı.

Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetecinin eleştiri hakkını kullandığı ve görüşlerini belirttiği için basın ve ifade özgürlüğü göz ardı edilerek başlatılan sürecin tek taraflı mahkemelerde devam edip, cezalandırmayla sonuçlandığını söyledi.

Ali Kişmir, “Şener Levent aleyhinde verilen ceza, sadece Levent’e değil, hepimize verilmek istenen bir cezadır. Hiçbir dayanağı olmayan ve KKTC’de bağımsız mahkemelerce görüşülmüş ve beraat kararı alınmış, sonrasında TC mahkemelerinde yeniden görülen dava neticesinde, verilen kararı tanımadığımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz” dedi.

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