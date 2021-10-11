Kişmir’in İstanbul Havalimanı’nda Alıkonulması

Basın-Sen Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’in İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye girişinin yasak olması nedeniyle alıkonulması bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Alithia gazetesi “Türkiye, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in Girişini Yasakladı” başlığıyla aktardığı haberinde, Kişmir’in gözaltında yaşadıklarıyla ilgili anlattıklarına yer verdi.
Haber, Fileleftheros gazetesinde “Kıbrıslı Türk Gazeteciye Girişi Yasakladılar”, Haravgi gazetesinde “Basın-Sen Başkanı Türkiye’ye Girişinin Yasaklandığı Şikayetinde Bulundu” başlığıyla aktarıldı.
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