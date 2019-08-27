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Kitap Fuarı başladı

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şık Kitabevi’nin 32’ncisini düzenlediği Kitap Fuarı dün akşam başladı. 6 Eylül’e kadar sürecek “VazgeçME” temalı fuar, kitapseverlerin kitaplar yanında paneller, söyleşiler ve şiirle buluşacağı bir mekan olacak.
Kitap Fuarı başladı

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nin faaliyet gösterdiği Kızılbaş Kilisesi’nde yer alan fuarın açılış gecesinde Alpay Durduran’a “Onur Ödülü”, Tuncer Bağışkan ve Feriha Altıok’a “Sanat-Edebiyat Hizmet Ödülü” verildi.

Işık Kitabevi sahibi Nahide Merlen’in açılış konuşmasıyla başlayan fuarda Nejla Egemen, Baran Mutluyakalı, Ezgi Bertiz, Fikrican Kayıkçı ve Arda Gündüz müzik dinletisi sundu. Dinleti sırasında Erdinç Gündüz, Androulla Shati ve Selçuk Garanti de şarkılar seslendirdi.

Kitap fuarının açılış gecesine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kitapsever yer aldı.

Fuar, her gün 09.00 -13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında açık olacak. Tüm kitaplar fuar süresince yüzde 10 indirimli satılacak. 7 panel ve 3 söyleşinin planlandığı fuarda siyasilerin, sanatçıların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla birçok konu tartışılacak; Türkiye’den konuk yazar Mario Levi ve gazeteci Ümit Kıvanç’ın da konuşmacı olacağı söyleşiler düzenlenecek.

BU AKŞAM KAYIP KENTLER VE HAYALET ŞEHİRLER KONUŞULACAK

Tüm etkinliklerin saat 20.30’da başlayacağı Işık Kitabevi 32. Kitap Fuarı’nda bu gece “Kayıp Kentler ve Hayalet Şehirler” paneli yer alacak. Serkan Tansel’in moderatörlüğündeki panelin konuşmacıları Mete Hatay, Merter Refikoğlu ve Gizem Caner olacak.

Yarın akşam Türkiye’den konuk yazar Mario Levi ile söyleşi var. Söyleşinin moderatörlüğünü Bulut Unvan yapacak.

PROGRAM

Fuarın geriye kalan günlerindeki programı şöyle:

29 Ağustos Perşembe: “Planlı ya da Protokollü Ekonomi” paneli. Moderatör Yenal Süreç. Konuşmacılar Serdar Denktaş, Fehiman Eminer, Ferdi Sabit Soyer.

30 Ağustos Cuma : “Coğrafya Kader midir? Bölgeselleşen Kıbrıs” paneli. Moderatör Nur Köprülü, konuşmacılar Sait Akşit, Kutay Bektaşoğlu, Andonis Hacigiriyakos.

31 Ağustos Cumartesi: “Üretmekten VazgeçME” paneli. Moderatör Kani Kanol, konuşmacılar Hürrem Tulga, Mertkan Hamit, Ahmet Uzun.

1 Eylül Pazar: “Yoksulluk, Savaş ve Göç” paneli. Moderatör Ali Dayıoğlu, konuşmacılar Tözer Karafistan, Mine Yücel ve Faika Paşa.

2 Eylül Pazartesi: “Kıbrıs’ta Türkçe Hikâyenin Seyri” paneli. Düzenleyen: Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği. Moderatör Fatoş Avcısoyu Ruso. Konuşmacılar Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Ahmet Yıkık.

3 Eylül Salı : “Gençlik Formu: Umut Etmekten Vazgeçme” Moderatör Senalp Canlıbel. Düzenleyen Tabella.org

4 Eylül Çarşamba: “Demokrasi: Sandık ve Ötesi” paneli. Moderatör Öntaç Düzgün, konuşmacılar Asım Akansoy, Yonca Özdemir, Bülent Evre.

5 Eylül Perşembe: Türkiye’den konuk gazeteci Ümit Kıvanç ile “O Meslek Bunalımda; Hakikat Arayışına Devam” konulu söyleşi. Moderatör Sinan Dirlik. Düzenleyen: Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği.

6 Eylül Cuma: Şiir Gecesi. “Düşünce Özgürlüğü için “İki Toplumlu Şiir Gecesi”. Düzenleyen Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği.

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