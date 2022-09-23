Kitap okuma alışkanlığını artırmanın yolları

Siz de kitap okuma alışkanlığını zamanla kaybedenlerden misiniz? Daha çok kitap okumak istiyor ama nereden nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız önerilerimize kulak verin. İşte yeniden iyi bir okuyucuya dönüşmek için denemeniz gereken yollar...

HER GÜN KİTAP OKUMAYA BELLİ BİR ZAMAN AYIRIN

Kitap okuma alışkanlığınızı yeniden kazanmaya kararlıysanız her gün belli bir zaman dlimini kitap okumaya ayırın. Örneğin kendinize gece yatmadan önce yarım saat, tatil günlerinde sabah kalkınca bir saat gibi kurallar koyar ve bu kurallara uyarsanız okuduğunuz kitap sayısının kısa sürede arttığına tanık olabilirsiniz.

Zamanınızı iyi yönettiğinizden emin olun. Televizyon karşısında size zevk vermeyen bir program için geçirdiğiniz iki saati çöpe atmaktansa, bu zamanı daha verimli kullanıp kitaba ayırabilirsiniz.



KİTAP OKUMA ARKADAŞI EDİNİN

Biriyle aynı anda kitap okumaktan bahsetmiyoruz. Okuduğunuz kitap hakkında konuşmak, fikir alışverişi yapmak, sizi yeni kitaplar okuma konusunda motive edebilir. İnternetteki kitap kulüpleri ya da kitap blogları da okuduklarınızı paylaşabileceğiniz ortamı saplayabilir.



YORUMLARI DİKKATE ALIN, LİSTE YAPIN

Kitaplar hakkında yazılmış eleştiri yazılarına, yorumlara bakarak okuma listesi hazırlayabilirsiniz. Böylece size zevk verebilecek kitapları seçmiş olursunuz. Listeleme yöntemi motivasyonunuzun artmasına yardımcı olur.



BEĞENMEDİĞİNİZ KİTABI HEMEN BIRAKIN

Büyük bir beklentiyle başlasanız da kitap bir yerde tıkanmış artık ilginizi çekmiyor olabilir. Kitapları zevk almadan okumaya çalışmak, yani okumak için okumak da sıkıcı bir deneyim yaşamanıza neden olabilir. Çare ise okumaktan hoşnut olmadığınız kitabı bırakıp yeni bir kitaba başlamak olabilir. Önemli olan, okuduğunuz kitabın dünyasına girebilmeniz. Hiçbir yerinden keyif almadığınız kitap için ısrarcı olmayın.



BAHANELERE YENİK DÜŞMEYİN

"İstediğim kitaplar çok pahalı" gibi nedenlerin aslında üstesinden gelebileceğiniz durumlar olduğunu bilmelisiniz. Online kitap satış mağazalarının yaptığı indirimleri takip etmek, kitap fuarlarından alışveriş yapmak ya da sahafları dolaşmak, çok daha uygun bir bütçeye kitap alışverişi yapmanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra kütüphanelerden yararlanabilir ya da okumak istediğiniz kitaplar arkadaşlarınızda varsa kitapları onlardan ödünç alabilirsiniz.



DİJİTAL KİTABI DENEYİN

Artık kitaplar da dijital ortama girdi. Kitap uygulamalarını telefonunuza indirdiğinizde istediğiniz kitaba istediğiniz an, istediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Sevmediğiniz an hemen değiştirme şansına sahipsiniz.

Sesli kitapları da toplu taşımada ya da araba kullanırken sıkışık trafikte, hatta yolda yürürken bile dinleyebilirsiniz. Böylece "Zaman ayıramıyorum" bahanesinden kurtulursunuz.