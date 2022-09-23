  • BIST 3.297,13
  • Altın 978.186
  • Dolar 18.4064
  • Euro 17.9823
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Kitap okuma alışkanlığını artırmanın yolları

» »
Siz de kitap okuma alışkanlığını zamanla kaybedenlerden misiniz? Daha çok kitap okumak istiyor ama nereden nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız önerilerimize kulak verin. İşte yeniden iyi bir okuyucuya dönüşmek için denemeniz gereken yollar...
Kitap okuma alışkanlığını artırmanın yolları

HER GÜN KİTAP OKUMAYA BELLİ BİR ZAMAN AYIRIN

Kitap okuma alışkanlığınızı yeniden kazanmaya kararlıysanız her gün belli bir zaman dlimini kitap okumaya ayırın. Örneğin kendinize gece yatmadan önce yarım saat, tatil günlerinde sabah kalkınca bir saat gibi kurallar koyar ve bu kurallara uyarsanız okuduğunuz kitap sayısının kısa sürede arttığına tanık olabilirsiniz. 

Zamanınızı iyi yönettiğinizden emin olun. Televizyon karşısında size zevk vermeyen bir program için geçirdiğiniz iki saati çöpe atmaktansa, bu zamanı daha verimli kullanıp kitaba ayırabilirsiniz. 


KİTAP OKUMA ARKADAŞI EDİNİN

Biriyle aynı anda kitap okumaktan bahsetmiyoruz. Okuduğunuz kitap hakkında konuşmak, fikir alışverişi yapmak, sizi yeni kitaplar okuma konusunda motive edebilir. İnternetteki kitap kulüpleri ya da kitap blogları da okuduklarınızı paylaşabileceğiniz ortamı saplayabilir.


YORUMLARI DİKKATE ALIN, LİSTE YAPIN

Kitaplar hakkında yazılmış eleştiri yazılarına, yorumlara bakarak okuma listesi hazırlayabilirsiniz. Böylece size zevk verebilecek kitapları seçmiş olursunuz. Listeleme yöntemi motivasyonunuzun artmasına yardımcı olur.


BEĞENMEDİĞİNİZ KİTABI HEMEN BIRAKIN

Büyük bir beklentiyle başlasanız da kitap bir yerde tıkanmış artık ilginizi çekmiyor olabilir. Kitapları zevk almadan okumaya çalışmak, yani okumak için okumak da sıkıcı bir deneyim yaşamanıza neden olabilir. Çare ise okumaktan hoşnut olmadığınız kitabı bırakıp yeni bir kitaba başlamak olabilir. Önemli olan, okuduğunuz kitabın dünyasına girebilmeniz. Hiçbir yerinden keyif almadığınız kitap için ısrarcı olmayın. 


BAHANELERE YENİK DÜŞMEYİN

"İstediğim kitaplar çok pahalı" gibi nedenlerin aslında üstesinden gelebileceğiniz durumlar olduğunu bilmelisiniz. Online kitap satış mağazalarının yaptığı indirimleri takip etmek, kitap fuarlarından alışveriş yapmak ya da sahafları dolaşmak, çok daha uygun bir bütçeye kitap alışverişi yapmanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra kütüphanelerden yararlanabilir ya da okumak istediğiniz kitaplar arkadaşlarınızda varsa kitapları onlardan ödünç alabilirsiniz.


DİJİTAL KİTABI DENEYİN

Artık kitaplar da dijital ortama girdi. Kitap uygulamalarını telefonunuza indirdiğinizde istediğiniz kitaba istediğiniz an, istediğiniz yerde başlayabilirsiniz. Sevmediğiniz an hemen değiştirme şansına sahipsiniz.

Sesli kitapları da toplu taşımada ya da araba kullanırken sıkışık trafikte, hatta yolda yürürken bile dinleyebilirsiniz. Böylece "Zaman ayıramıyorum" bahanesinden kurtulursunuz. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri!22 Eylül 2022 Perşembe 13:27
  • Günlük burç yorumları (22 Eylül 2022)22 Eylül 2022 Perşembe 12:35
  • Aşık olduğunuzda asla yapmamanız gerekenler22 Eylül 2022 Perşembe 10:02
  • Gündüz ve gece eşit yaşanacak21 Eylül 2022 Çarşamba 21:47
  • Araştırmacıları şaşırtan sonuç: Egzersizin hafızaya etkisi yoğunluğuna göre değişiyor21 Eylül 2022 Çarşamba 20:59
  • Prof. Dr. Öztürk: D vitamini eksikliği, uyku kalitesi ve sağlığını olumsuz etkiliyor21 Eylül 2022 Çarşamba 12:03
  • Günlük burç yorumları (21 Eylül 2022)21 Eylül 2022 Çarşamba 12:01
  • James Webb paylaştı: Mars'tan ilk görüntüler21 Eylül 2022 Çarşamba 09:33
  • Dünyayı kurtarmak için yeni trend: İnsan kompostlama20 Eylül 2022 Salı 23:56
  • Dünyanın en kötü beslenen ülkeleri sıralandı: Amerika son sırada yer alıyor20 Eylül 2022 Salı 20:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti