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Kitap Okuyan Çocuklar, Gerçek İle Hayal Arasındaki Köprüyü Daha Rahat Kurabiliyor

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Kitap Okuyan Çocuklar, Gerçek İle Hayal Arasındaki Köprüyü Daha Rahat Kurabiliyor
Kitap Okuyan Çocuklar, Gerçek İle Hayal Arasındaki Köprüyü Daha Rahat Kurabiliyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftasını, çocukları kitaplarla buluşturarak kutladı.

Her yıl Kasım ayının ikinci haftası ile başlayan Dünya Çocuk Kitapları haftası Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde çocuk kitapseverlerle kutlandı. Çocukların kitap sevgisini büyüterek farkındalık yaratmak isteyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı duyuru ile öğrencilere ulaştı.ogcu-(1).jpg

Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel: “Anne ve babaların kitap okuyarak iyi bir rol model olmaları çok daha etkili yöntem.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, kitapların çocukların duygusal, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri için anahtar bir rol üstlendiğini söyledi. Erken yaşta kitaplarla tanışan çocukların kelime dağarcıklarının ve dil becerilerinin yaşıtlarına kıyasla daha çabuk geliştiğini vurgulayan Akarsel, “Kitap okuyan çocuklar gerçek ile hayal arasındaki köprüyü daha rahat kurabiliyor. Ebeveynlerin çocuklarına kitap okuma konusunda teşvik edici olmalılar” ifadesini kullandı.

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Ebeveynlerin kitap okumaları için çocuklar üzerinde baskı kurmamaları gerektiğini vurgulayan Uzm. Çocuk ve Ergen Psikoloğu Çağla Akarsel, “Anne ve babaların kitap okuyarak iyi bir rol model olmaları çok daha etkili yöntem. Dünya Çocuk Kitapları Haftası ise bu farkındalığı oluşturmak için iyi bir fırsat” değerlendirmesini yaptı.

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