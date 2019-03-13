İşte o açıklama;

Çağımızda bilgiye erişimin onlarca yolu var iken, bireysel özgürleşmenin temeli olan kitaplar üzerinden tutuklama yapılmasını kabul edilemez buluyor, kitapların suç öğesi olarak görülmesini doğru bulmuyoruz.

Güvenlik ile ilgili endişeleri olan kolluk kuvvetlerinin araştırmalarını somut aktiviteler üzerinden sürdürmesi gerekliliğini yinelerken, kitapların topluma suç objesi olarak sunulmasını kabul etmeyeceğimizi de hatırlatırız.