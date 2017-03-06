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Kitaplarla mutlu olan kadın çiftçi

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Kitaplarla mutlu olan kadın çiftçi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce "Sıra dışı okur" unvanıyla ödüllendirilen 3 çocuk annesi Engin, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kitap okudu.

Bilecik'e bağlı Gölpazarı ilçesinin Kurşunlu köyünde oturan, ilkokul mezunu 55 yaşındaki Bedriye Engin, harman zamanında bile bir ayda 3 kitap okuyor.

"Köyünden çıkmadan dünyayı okuyan kadın" olarak bilinen Engin, AA muhabirine, köyde doğup büyüyüp evlendiğini, hem tarımla hem de hayvancılıkla uğraştığını belirterek kendisini sıradan bir köylü olarak gördüğünü söyledi.

"Çayırda hayvan otlatırken okudum"

Küçük yaşlarda edindiği kitap okuma alışkanlığının hayatının vazgeçilmezleri arasında yer aldığını vurgulayan Engin, ''Sadece biraz okurum o kadar, okurum derken bayağı bir okurum. Yani çocukluğumdan beri okurum. Hep çayırda hayvan otlatırken okudum.'' dedi.

Engin, kitap okumaktan zevk aldığını ve ayrım yapmadan her tür kitabı okuduğunu anlattı.

Kitap okumak için koyun besledi

Evlendiğinde "Nasıl okurum, nasıl bir ortam bulurum?" diye endişelendiğini ve ilk zamanlarda okumak için ortam bulamadığını anlatan Engin, şöyle konuştu:

''Baktım komşu bir kadın hem yün eğiriyor hem de koyunlarını güdüyor. O zaman dedim benim koyun edinmem lazım acilen. İkiz koyun buldum onları çoğalttım, sadece kitap okumak için. Büyükbaş hayvanlarımın yanında 17 yıl küçükbaş hayvan baktım ama ben sadece kitaplarla mutlu oldum. Hayatımda sadece kitap vardı, tarlada kitap okurken dinlendirdim."

"Sıra dışı okur" unvanı aldım

Bilecik Kütüphane Müdürüyle 2011 yılında pazar tezgahında satış yaparken tanıştığını anlatan Engin, farklı kitaplar okumak için tezgahını bırakarak kütüphaneye gittiğini aktardı.

Kütüphaneye her gittiğinde en az 10-15 kitap aldığını ve bir yıl sonra Bilecik Kütüphanesince "En çok kitap okuyan yetişkin" ödülüne layık görüldüğünü ifade eden Engin, bugüne kadar yaklaşık 3 bin kitap okuduğuna işaret etti.

Engin, şunları söyledi:

''Proje kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldum ve 2013'te 'Sıra dışı okur' unvanı aldım. Ben iyi okuyucuyum. Harman zamanında bile 1 ayda 3 kitap okurum. Kitap okumadan uyumam. Hayatımın her döneminde her kesiminde kitap okudum. Kitapsız hayatım hiç olmadı.''

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