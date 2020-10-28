KITOB, 30. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tarihini Açıkladı

GÜNDEM:
• Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması
• Atatürk, Şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan Otelcilerimiz için saygı duruşu
• Birlik Başkanı Sn.Dimağ ÇAĞINER’in açılış konuşması
• Mesajların okunup, Misafirlerin konuşmaları
• Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporun okunup, üyelerin onayına sunulması
• Başkan Adaylarının Listeleri ile Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi
• Dilek, temenniler ve kapanış
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