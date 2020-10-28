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KITOB, 30. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tarihini Açıkladı

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39-2012 Sayılı KITOB yasası çerçevesinde KITOB Yönetim Kurulu Kararı ile KITOB 30. Olağan Genel Kurulu 06 KASIM 2020 Cuma günü , Saat 10:00'da Girne The Colony Hotel'de aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.
KITOB, 30. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tarihini Açıkladı

GÜNDEM:

 

•          Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması

•          Atatürk, Şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan Otelcilerimiz için saygı duruşu

•          Birlik Başkanı Sn.Dimağ ÇAĞINERin açılış konuşması

•          Mesajların okunup, Misafirlerin konuşmaları

•          Yönetim Kurulu Faaliyet ve Mali Raporun okunup, üyelerin onayına sunulması

•          Başkan Adaylarının Listeleri ile Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimi

•          Dilek, temenniler ve kapanış

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