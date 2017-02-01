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KITOB otellerin ocak ayı doluluk oranlarını açıkladı

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KITOB otellerin ocak ayı doluluk oranlarını açıkladı
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), 5 yıldızlı büyük tesislerin doluluk oranları ortalamasının ocak ayında yüzde 53, küçük otellerin yüzde 42, tüm otellerin ise yüzde 47 olduğunu açıkladı.

KITOB otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalowlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerin ocak ayı doluluk oranlarını açıkladı.

Buna göre; 5 yıldızlı büyük tesislerde 2015 yılının Ocak ayına göre yüzde 6’lık, geçen Aralık ayına göre ise yüzde 4’ lük düşüş yaşandı.

Öte yandan küçük otellerin 2015 yılının Ocak ayına göre yüzde 23 oranında, geçen Aralık ayına göre ise yüzde 7’lik bir artış yaşandı. 

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Tüm otellerin doluluk oranlarında ise, 2015 yılının Ocak ayına göre de yüzde 6 oranında artış gerçekleşirken, geçen Aralık ayına göre oran aynı kaldı.

Açıklamada, 2017 Ocak ayında 15 üye tesisin kapalı, 4’ünün tamamen boş olmak üzere toplam 19 üye tesisin faaliyette bulunmadığı belirtilirken, küçük otellerde ocak ayında yapılan Alman operasyonlarının yansıması görülerek artış sağlandığına dikkat çekildi.

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