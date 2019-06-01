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KITOB: “Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 69 civarında”

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Ramazan Bayramı’nda otellerdeki ortalama doluluk oranının yüzde 69 civarında olacağını duyurdu.
KITOB: “Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 69 civarında”

KITOB, bayram süresince otellerde beklenen doluluk oranlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, doluluklar beş yıldızlı büyük tesislerde yüzde 84, küçük otellerde yüzde 53 düzeyinde, ortalama doluluk yüzde 69 civarında olacak.

110 KITOB üyesi otelin 16’sında bayram boyunca yüzde100 doluluk, 31 tesiste yüzde 60- 99 oranında doluluk bekleniyor.

Açıklamasında, halkın bayramını da kutlayan KITOB, otellerin de bol kazançlı bir bayram geçirmesini diledi.

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