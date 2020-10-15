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KITOB, Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymadıklarını belirtti

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymadıklarını belirtti.
KITOB, Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymadıklarını belirtti

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymadıklarını belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Pandemi döneminde Türkiye’nin KKTC turizminin yanında olduğu,  gerek küçük otellere hibe programı, gerekse istihdam katkılarına direk destek vererek istihdamın devam etmesine katkı koyduğu belirtildi.

Yapılan bu desteklerin KKTC turizmcisi tarafından asla unutulmayacağını ifade eden Birlik, Türkiye’nin varlığının önümüzdeki zorlu süreçte en büyük destekleri olmaya devam edeceğini, kan bağı olan iki devletin birbirine her alanda sahip çıkmasının sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda manevi olarak da büyük anlam taşıdığını söyledi.

Birlik açıklamasına şöyle devam etti;

“18 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimi olacaktır. Bu seçim sadece KKTC turizm camiası için değil, aynı zamanda tüm Kıbrıs Türk toplumu için de çok önemlidir.

Halkımızın hassasiyet ile kendi varlığı ve geleceği için, Anavatan Türkiye ile saygı ve sevgi çerçevesinde çalışacak adayı seçeceğinden eminiz.

Kıbrıs Türk halkı, kazanan adayın bizi tek tanıyan ve zor günlerimizde tek yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ile dost ve kardeş iki ülke olarak üçüncü diğer ülkelere karşı haklarımıza sahip çıkması ve ilişkileri en güçlü seviyede tutması gerektiğinin bilincinde olmalıdır”

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