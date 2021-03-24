KITOB'dan anlamlı karar

Dimağ Çağıner sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bakanlık tarafından ücretsiz yemekleri kesilen sağlık çalışanlarına destek belirtti:

KITOB Yönetim kurulu kararı; Pandemi de çalışan sağlık çalışanlarımızın görevleri sırasındaki temel ihtiyaçlarının karşılanmaması doğru değildir. Pandemi için hizmet veren sağlık çalışanları ülkemiz için çok değerlidir. Devletimizin sağlık çalışanlarına sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Alınan karardan dönülmemesi halinde KITOB olarak Pandemi de çalışan sağlık çalışanlarımızın görevde bulundukları süredeki yemek ihtiyaçlarını karşılamak için şeref duyarak hizmet etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz.