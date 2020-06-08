KITOB’dan, KITSAB’a destek

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete gönderdiği isteklerine ve ülkede turizm sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmek için yarın eyleme gidiyor.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Turizm Seyahat Acenteleri Birliği’nin eylemine destek vereceğini duyurdu. KITOB Yönetim Kurulu dün akşam aldığı karar ile KITSAB’ın turizm farkındalığı eylemine tam destek vermek üzere Salı günü Başbakanlık önünde olacağını duyurdu. Öte yandan KITSAB’ın eylemi yarın saat 09.00’da, Başbakanlık önünde gerçekleştirilecek.
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