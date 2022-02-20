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KITREB 45 Yaşında

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Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), 45’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.
KITREB 45 Yaşında

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), 45’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek.

KITREB’in 45’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, yarın saat 10.30’da Lefkoşa Büyük Han’da basın açıklaması ve geleneksel lokma etkinliği, saat 19.00’da ise Lefkoşa Merit Hotel’de kokteyl ve ‘’Turist Rehberi’’ isimli  derginin dağıtımı yapılacak.

Birlik Başkanı Dener Öymen, yaptığı yazılı açıklamada, KITREB’in 1977’de kurulduğunu ve 2008’de yasal bir birlik statüsünü kazandığını bildirerek, 21 Şubat’ın dünyanın farklı ülkelerinde “Dünya Turist Rehberleri Günü” olarak da kutlandığını belirtti.

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Pandemi sürecine de değinen Öymen, turist rehberlerinin bu sürecin en büyük mağdırlarından olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığın ve sektörün bir arada çalışma yürütüp, yaşanan koşullara uygun, planlı bir turizm modeli üzerinde çalışması şarttır” ifadelerini kullandı.

Öymen, tüm üyelerinin Dünya Turist Rehberleri Günü’nü kutlayarak, daha iyi ve planlı bir turizm dönemi diledi.

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