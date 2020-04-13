KITREB: “Turizm ve hizmetleri Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor”

Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisine ciddi katkılar sağlayan turizm ve hizmetlerinin Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğini ifade etti; turizm ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan en az 50 sektörün krizden büyük ölçüde zarar gördüğüne dikkat çekti ve hükümetten somut çözüm önerileri beklediklerini kaydetti.

KITREB tarafından yapılan yazılı açıklamada, özellikle serbest meslek icra eden rehberlerin ciddi bir iş kaybı ve mağduriyet ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yaşanan gelişmeleri takip etmek, içinde bulunulan sıkıntılı günlerin sonundaki hareket planlarını belirlemek üzere Turizm Kriz Masasının ivedilikle kurulması da yetkililerden talep edilen açıklamada, “Turizmdeki tüm paydaşların katılacağı, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanacağı bu platformda krizden çıkış yolları için ortak çözümler üretmeliyiz. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır” denildi.