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KITSAB ACE OF MICE Fuarında Yerini Aldı

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KITSAB ACE OF MICE Fuarında Yerini Aldı
KITSAB ACE OF MICE Fuarında Yerini Aldı

KITSAB ACE OF MICE FUARINDA YERİNİ ALDI

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), bu yıl dokuzuncusu
düzenlenen ACE Of M.I.C.E fuarında Kıbrıs Türk turizmini temsil etmek üzere
KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığı standında
hazır oldu. Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda 25-27 Mayıs 2022 tarihleri
arasında düzenlenen fuar, İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Fuar,
aralarında Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TURSAB) de olduğu
çok sayıda kuruluş tarafından da destekleniyor.


ACE Of M.I.C.E fuarına katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan KITSAB
Asbaşkanı Oğuz Akançay ile KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Artunç Gürkut, fuar
standında KKTC’deki kongre turizmi ve etkinlik olanaklarını tanıtıyorlar.
Akançay ve Gürkut, KKTC’nin turizm potansiyeli konusunda da açıklamalarda
bulunuyorlar.

kitsab-ace-of-m.i.c.e-2022.jpg
ACE Of M.I.C.E fuarı genel olarak kongre ve etkinlik organizasyonları
konusunda hizmet veren çok farklı şirket ve kuruluşların buluşmasına ev
sahipliği yapıyor. Kongre turizmi, ülkemiz için de önemli bir gelir kaynağı
oluşturuyor.

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