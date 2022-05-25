KITSAB ACE OF MICE Fuarında Yerini Aldı

KITSAB ACE OF MICE FUARINDA YERİNİ ALDI

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), bu yıl dokuzuncusu

düzenlenen ACE Of M.I.C.E fuarında Kıbrıs Türk turizmini temsil etmek üzere

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığı standında

hazır oldu. Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda 25-27 Mayıs 2022 tarihleri

arasında düzenlenen fuar, İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Fuar,

aralarında Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TURSAB) de olduğu

çok sayıda kuruluş tarafından da destekleniyor.



ACE Of M.I.C.E fuarına katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan KITSAB

Asbaşkanı Oğuz Akançay ile KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Artunç Gürkut, fuar

standında KKTC’deki kongre turizmi ve etkinlik olanaklarını tanıtıyorlar.

Akançay ve Gürkut, KKTC’nin turizm potansiyeli konusunda da açıklamalarda

bulunuyorlar.



ACE Of M.I.C.E fuarı genel olarak kongre ve etkinlik organizasyonları

konusunda hizmet veren çok farklı şirket ve kuruluşların buluşmasına ev

sahipliği yapıyor. Kongre turizmi, ülkemiz için de önemli bir gelir kaynağı

oluşturuyor.