  • BIST 108.945
  • Altın 373,161
  • Dolar 6,7945
  • Euro 7,6631
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

KITSAB, Başbakan’la Sağlanan Uzlaşı Sonucu Eylemini Sonlandırdı

» »
KITSAB, Başbakan’la Sağlanan Uzlaşı Sonucu Eylemini Sonlandırdı
KITSAB, Başbakan’la Sağlanan Uzlaşı Sonucu Eylemini Sonlandırdı

 Turizmle ilgili taleplerini dile getirmek üzere Başbakanlık önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakan Ersin Tatar’la sağlanan uzlaşı sonucunu eylemi sonlandırdı.

Başbakan Ersin Tatar ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun, görüşmeden sonra açıklama yaptı.

Başbakan, Toplumsal Dayanışma ikinci paketini 15 Haziran’da açıklayacaklarını belirterek, paketin, özel sektörün, özel teşebbüsün ve turizmin talepleri de dikkate alarak hazırlandığını kaydetti.

Tatar, “Açılımlarla ekonominin önünü açmaya çalışıyoruz” dedi.

Turizm sektörünün yanında olduklarını belirten Tatar, “Önemli olan birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, herkesin elinin taşını altına koyması” şeklinde konuştu.

KITSAB Başkanı Tolun ise “Ortak bir noktada buluştuk. İki aşamalı bir değerlendirme olacak. ilk aşama için büyük ölçüde taleplerimiz karşılanıyor. Turizmdeki süreci yeniden değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sol Hareket, Hükümeti Kapılar Konusunda Protesto Ettiğini Açıkladı09 Haziran 2020 Salı 11:46
  • Kanunsuz Hintkeneviri Bitkisi Ziraatı ve Tasarrufu09 Haziran 2020 Salı 11:40
  • K.T. Tabibler birliğine kayıtlı doktor olmadığı halde, doktorluk yapmak09 Haziran 2020 Salı 11:31
  • Arazi Yangını09 Haziran 2020 Salı 11:30
  • İş Yerinin Motosikletini Çaldı09 Haziran 2020 Salı 11:21
  • Başbakanlık Önünde Turizm Eylemi09 Haziran 2020 Salı 10:44
  • Kıbrıs Türk Kültür Derneği Camilere Yapılan Rum Saldırılarını Kınadı09 Haziran 2020 Salı 10:35
  • Küresel Piyasalar FED Öncesi Karışık Seyrediyor09 Haziran 2020 Salı 10:08
  • UBP Parti Meclisi’nde gerginlik09 Haziran 2020 Salı 10:05
  • Katar, Covid-19 tedbirlerini kademeli şekilde gevşetecek09 Haziran 2020 Salı 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti