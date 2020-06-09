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KITSAB, Başbakan’la sağlanan uzlaşı sonucu eylemini sonlandırdı

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Turizmle ilgili taleplerini dile getirmek üzere Başbakanlık önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakan Ersin Tatar’la sağlanan uzlaşı sonucunu eylemi sonlandırdı.
KITSAB, Başbakan’la sağlanan uzlaşı sonucu eylemini sonlandırdı

Turizmle ilgili taleplerini dile getirmek üzere Başbakanlık önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakan Ersin Tatar’la sağlanan uzlaşı sonucunu eylemi sonlandırdı.

Başbakan Ersin Tatar ve KITSAB Başkanı Orhan Tolun, görüşmeden sonra açıklama yaptı.

Başbakan, Toplumsal Dayanışma ikinci paketini 15 Haziran’da açıklayacaklarını belirterek, paketin, özel sektörün, özel teşebbüsün ve turizmin talepleri de dikkate alarak hazırlandığını kaydetti.

Tatar, “Açılımlarla ekonominin önünü açmaya çalışıyoruz” dedi.

Turizm sektörünün yanında olduklarını belirten Tatar, “Önemli olan birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, herkesin elinin taşını altına koyması” şeklinde konuştu.

KITSAB Başkanı Tolun ise “Ortak bir noktada buluştuk. İki aşamalı bir değerlendirme olacak. ilk aşama için büyük ölçüde taleplerimiz karşılanıyor. Turizmdeki süreci yeniden değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

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