KITSAB Başkanı Tolun, Arter'i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Ziyarette suriçi ve özellikle Maraş’ın ziyarete açılmasından sonraki turistik gelişmelerle ilgili çalışmalar konuşuldu. Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Ulus Irkad da görüşmede hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, KITSAB Başkanı Orhan Tolun’u belediyede görmekten dolayı mutlu olduğunu, her fırsatta ülke geneli için turizmin ne kadar önemli olduğunun söylendiğini ama gereklerini yapılmasında eksikliklerin olduğunu ifade ederek, Gazimağusa için turizmin ayrı bir önemi olduğunu, tarihi zenginliğiyle öne çıkan bir şehrin turizmden yeterli payı alıp almadığı sorusunun akla geldiğini söyledi. Başkan Arter, 2020 Mart ayında başlayan pandeminin uzun bir süre daha hayatımızı etkileyeceğini ifade ederek, pandeminin ülkenin hem ekonomisini hem turizmini etkileyeceği için bunu göz önünde bulundurarak Gazimağusa için turizmi tekrardan konuşmak gerektiğini söyledi. Tolun’un KITSAB Başkanı olmasının ötesinde geçmişten bugüne bir turizmci olması ve Turizm Bakanlığında Müdürlük görevinde bulunması nedeniyle büyük tecrübeye sahip olduğunu, her zaman konuştukları Tolun ile yine istişare edeceklerini, Gazimağusa’nın turizmini planlarken, Meclis Üyesi Ulus Irkad’ın da bulunduğu toplantıda konuyu irdeleyeceklerini söyledi. Başkan Arter, Gazimağusa’da küçük oteller ve 1 tane de 5 yıldızlı otel olduğunu, günü birlik olarak gelen turistlerin akşam döndüğünü ifade ederek, suriçinin ilk ziyaret edilen yer olarak çok önemli olduğunu, Ekim 2020 tarihinde Maraş açılım süreci başlayarak şehirde bir odak noktası daha oluştuğunu, açıldığı günden bu yana 280 binin üzerinde kişinin Maraş’ı ziyaret ettiğini, gruplar halinde turistlerin de geldiğini söyledi. Başkan Arter, turist gruplarını gezdiren rehberlerin özellikle Maraş’la ilgili siyasi yorumlara dayanarak değil doğru bilgileri aktarmalarının önemli olduğunu, turistlere gerçek olmayan efsanevi konular anlatılmasından yanlışlıklar doğabileceği uyarısında bulundu. Arter, kapalı Maraş’la ilgili doğru bilgileri hazırladıkları bir çalışmaları olduğunu, rehberleri bu noktadan hareketle bilgilendirmek gerektiğini söyledi.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise, Belediye Başkanı İsmail Arter’i ilk seçildiği zaman ziyaret edip, birlikte nasıl çalışabileceklerini konuştuklarını, ardından işbirlikleri ve diyaloglarının devam ettiğini, ancak genel durum olarak istenilen seviyede başarı elde edemediklerini, daha yapılacak işler olduğunu söyledi. Orhan Tolun, Gazimağusa’nın Girne kadar kıymetli olduğunu, Lefkoşa’dan daha kıymetli olduğunu ancak turizmden hak ettiği payını alamadığını, bunun da denize küsmüş şehir görünümünden dolayı olduğunu ifade ederek, “sizden önce denize tamamen küstü Gazimağusa, sizin döneminizde bazı işleri yaptık ve başardık da, özellikle Palm Beach çevresini turizme açmakla insanımız denizi görebildi.” dedi. Tolun, yıllardan beridir Mağusa suriçi için konuştukları butik pansiyonların çok büyük faydası olduğunu gördüklerini, Rum tarafında Lefkoşa’nın surlariçini değerlendirmesinin bizim Lefkoşa surlariçini değerlendirmemizin 10 katı olduğunu, Gazimağusa’da yaşayan bir kale olduğunu ve içinde günlük tur düzenlenebileceğini, Othello ve Katedral’in altın değerinde olduğunu ancak bunları yapamadıklarını belirtti. Tolun, surlariçinde bazı yerlerin açıldığını ancak ileriye gidemediğini, Maraş’ın gezmeye açılmasından sonra acentelerin ve Belediyenin nasıl faydalanacağı, halka nasıl hizmet sunulacağı konusunun konuşulması gerektiğini, Mağusa’ya olan ilgi ve hareketliliğin kaçak olduğunu söyledi. Mağusa’nın içinde müzeye girmeden kaçak tur düzenlendiğini, Rum tarafından ve Girne’den gelenler olduğunu, suriçindeki bu hareketle topluma ve turiste nasıl daha değerli şekle dönüştürüleceği, acente ve belediyeye nasıl bir kaynak sağlanacağı ve rehberlerin nasıl istihdam edileceği konularına dikkat çekerek, turların acentelerin kontrolünde olması gerektiğini kaydetti. Maraş’ı ziyaretlerde de bunların gerçekleşmesinin önemine dikkat çeken Tolun, kapalı Maraş ve Surlariçinin nasıl değerlendirileceği ve halka daha fazla gelir sağlanacağının çalışmasını yapmak gerektiğini söyledi. Orhan Tolun, Akyar ve Derinya’ya tuvaletlerin yapılmasının Belediyenin sayesinde olduğunu, turistin gittiği yerlerde aradığı ilk şeyin tuvalet olduğunu, suriçinde de aynı imkan olursa otobüslerle gelen turistlerin tüm suriçini gezebileceğini ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Ulus Irkad ise, 40 yıllık rehberlik hayatı olduğunu, kaçak rehberlik ve kaçak acenteler ve turların 1976-1977 yılından beri devam ettiğini ve en büyük sorun olduğunu, bu ne kadar engellenirse üretici kurumlara, esnafa, acenteler ve rehberlere o kadar faydası olacağını ifade etti. Irkad, turizm yasasının da geçmesi gerektiğini, rehberler birliğinin kurucularından biri olduğunu, o günden beridir bu sorunların çözülmediğini, bundan sonrası için Belediyenin ve kendilerinin katkısıyla sorunların çözülmesi temennisinde bulundu.