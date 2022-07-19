KITSAB Başkanı Tolun: Biz acenteler olarak turist getiremiyoruz

KITSAB Başkanı Orhan Tolun, otellerdeki yüzde 33,2’lik doluluk oranının tatmin edici bir rakam olmadığını belirterek, “Biz acenteler olarak turist getiremiyoruz” dedi.

Turizm Planlama Dairesi, KKTC’deki otellerdeki doluluk oranının yılın ilk yarısında yüzde 33,2 olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

Tolun, bu yıl otellerdeki doluluk oranının 2021 yılına göre iyi durumda olduğunu, ama pandemi öncesine kıyasla ise kötü durumda olduğunu belirtti.

TOLUN: BİZ ACENTELER OLARAK ÜLKEYE TURİST GETİREMİYORUZ

Otellerdeki yüzde 33,2’lik doluluk oranının tatmin edici bir rakam olmadığını ifade eden Tolun, “Türkiye’den gelen turistler, gazinoların gayretiyle gelen turistlerdir. Biz acenteler olarak turist getiremiyoruz” dedi.

Uçak fiyatlarındaki pahalılığın ülkeye yeterli sayıda turist gelmemesinde en büyük etken olduğunu söyleyen Tolun, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Turizm Bakanlığı elinden geleni yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Bugün 30 tane otel kapalı. Gazinosu olmayan oteller kapanıyor. Gelen turistlerin yüzde 80’i Türkiye’den geliyor. Gazinoların getirdiği turisteler çıkarsa, kayda değer bir sayı kalmıyor.”

“KUZEY KIBRIS DİYE BİR YER ARAMA MOTORLARINDA ÇIKMIYOR”

Tolun, ülkenin tanıtımında yetersiz kalındığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs diye bir yer arama motorlarında çıkmıyor. Tanıtımda ve markada bir sıkıntı var. Reklam yapılmayınca bunlar yaşanıyor” diye konuştu.

Turizme daha fazla bütçe ayrılması gerektiğini, sektörün fonunun gelirlerinin yine sektöre bırakılması gerektiğine vurgu yapan Tolun, “Bakanlık genişletilmiş bir toplantı yapması gerekiyor ve sektörün geleceği istişare içinde adımlar atılmalı” açıklamasında bulundu.

“MÜZELER KAPALI DURUMDA, GELEN TURİSTLERE NEREYİ GÖSTERECEĞİZ?”

Tolun, ülkedeki müzelerin durumunun içler acısı olduğunu ifade ederek, “Müzeler kapalı durumda. Gelen turistlere nereyi göstereceğiz?” diye sordu.

Ülkenin değerlerine ve varlıklarına sahip çıkılmadığını söyleyen Tolun, “Bu şekilde olunca kültürümüzü koruyamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DENİZLERE DE SAHİP ÇIKAMIYORUZ”

Tolun, Girne Limanı’ndaki kokunun vatandaşı rahatsız edici durumda olduğunu belirterek, “Denizlerdeki kirlilik de ortada. Denizlere de sahip çıkamıyoruz” dedi.

Hükümetin asıl uğraşması gereken konularla uğraşmadığını dile getiren Tolun, “Seçimlere ve hükümet sorunlarına takılı kaldık” açıklamasında bulundu.