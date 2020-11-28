  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

KITSAB Başkanı Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararını Eleştirdi

» »
KITSAB Başkanı Orhan Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “ülkeye giriş yapmak isteyen ve adada en fazla 3 gün konaklayacak kişilerin sadece charter uçuş ile gelmesi” yönünde aldığı kararı eleştirdi.
KITSAB Başkanı Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararını Eleştirdi

Tolun, bu kararın sektördeki tüm paylaşları etkilediğini belirterek, “Bugünden itibaren hem hukuk süreci başlatma hem de ortak eylemler kararı almak için turizm sektörünün diğer paydaşlarını acil toplantıya çağırıyoruz” dedi.

KITSAB Başkanı Tolun yazılı açıklamasında, yaşanan bu kritik dönemde Yüksek Sağlık Kurulu’nun ülkeyi kaosa sürükleme lüksü olmadığına inandığını kaydetti.

Tolun, alınan bu yanlış kararın düzeltilmesi için bakanları göreve çağırırken, Cumhurbaşkanını da bu kararı düzeltmesi için “müdahaleye” çağırdı.

Ülkede tam donanımlı pantemi hastanesinin açıldığını ifade eden Tolun, “Türkiye bu hastaneyi boşuna mı yaptı? Eğer yılbaşında da turizm sektörü kapalı kalacaksa, bu sadece turzimcileri değil tüm esnafı ekonomik olarak çok ciddi zarara uğratacaktır” görüşünü bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dün Akşam Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Denetlemesi "Şartmış" Dedirtti28 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
  • Evinin Önündeki Karavan Alev Aldı28 Kasım 2020 Cumartesi 11:05
  •  Lapta’da sakin Osman ÇOMUNOĞLU Yaşamını Yitirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 10:49
  • Hasan Hüseyin SUCUOĞLU Hayatını Kaybetti28 Kasım 2020 Cumartesi 10:46
  • Saner: "Hükümet Kurma Boynumuzun Borcudur"28 Kasım 2020 Cumartesi 10:31
  • Dikkat Elektrik Kesintisi Var28 Kasım 2020 Cumartesi 10:29
  • Kuzey Kibris Satranç Federasyonu’nun Atatürk Öğretmen Akademisi'ni Ziyaret Etti28 Kasım 2020 Cumartesi 10:01
  • İşte yemeğin detayları... 4'lü Koalisyona doğru.. Karar HP'nin...28 Kasım 2020 Cumartesi 09:00
  • Uyuşturucudan tutuklanan kadın AIDS çıktı...Tekrardan cezaevine gönderildi27 Kasım 2020 Cuma 22:08
  • Toplantı sonrası Erhürman'dan açıklamalar(VİDEO)27 Kasım 2020 Cuma 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti