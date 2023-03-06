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KITSAB Berlin Turizm Fuarında temsil edilecek

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KITSAB Berlin Turizm Fuarında temsil edilecek
KITSAB Berlin Turizm Fuarında temsil edilecek

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, yarın (7 Mart, 2023) başlayacak olan ve dünyanın en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen Berlin Turizm Fuarı’nda (ITB) temsil edilecek.

Asbaşkanı Oğuz Akançay ile Sayman Artunç Gürkut tarafından temsil edilecek olan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), fuar süresince Kuzey Kıbrıs tanıtımına katkıda bulunacak ve Kuzey Kıbrıs’a ilgi gösteren tur operatörleri ile olan ilişkileri geliştirmeye çalışacak.

KITSAB Asbaşkanı Akançay, ITB’nin dünya turizm endüstrisi içindeki yerinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, fuardaki hedeflerini, “Almanya bizim önemli bir pazarımızdır. Berlin fuarı ise en etkili turizm organizasyonlarının başında gelmektedir. Covid-19 salgını sonrasında turizm hareketlerinin alacağı seyri görmek, turizm potansiyelimizin tanıtımını yapmak ve tur operatörleri ile olan ilişkilerimizi canlı tutmak başlıca amacımızdır” şeklinde özetledi.

Berlin Turizm Fuarı, Almanya’nın başkenti Berlin’de 7-9 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarda dünyanın her yanından katılımcıların açacağı 3500 kadar standın açılması ve fuarı 200 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Almanya’dan bu yıl 50 milyon kişinin beş günü aşan tatiller için yurtdışına çıkacağı tahmin ediliyor.

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