KITSAB' da Yönetim-Denetleme Ve Disiplin Kurulları Oluşturuldu

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) 32. olağan genel kurulunu tamamladı. KITSAB’ dan yapılan açıklamada, genel kurulda belirlenen yönetim organlarının birliği salgın sonrası turizmine taşıyacak, yeni zorlukların göğüslenmesine ve değişime uyum sağlanmasına yardımcı olmak için mücadele vereceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Salgın sonrasında turizm, biraz daha zor ve daha değişik olacak; müşterilerimiz daha özel hizmetler bekleyecektir. Hem biz, hem sektörümüz, hem de ülkemiz değişmek zorunda.

Bu değişime ayak uydurmaya çalışırken acentelerimizin birliğini ve dayanışmasını sağlamak hepimiz için büyük önem taşıyor. Yeni dönemde başlıca görevimiz, bu yenilenmeyi doğru şekilde yapmak için çalışmak olacaktır. Gerek sektörümüzün paydaşları, gerekse hükümetlerle kuracağımız ilişkiler, özellikle bu amaca dönük olacaktır.

Yeni dönem, çok daha zorlu geçecektir ama birlik ve bütünlük içinde bütün bu zorlukları aşacağımıza inanıyor; genel kurula katılım gösteren tüm birlik üyelerimize teşekkürü bir borç biliriz.”

Genel Kurul’da oluşturulan yeni Yönetim Kurulu ile Denetleme ve Disiplin Kurulları ise şöyle:

Yönetim Kurulu:

Orhan Tolun : Başkan

Oğuz Akançay : Asbaşkan

Gökalp Alpler : Sekreter

Ömer Beyoğlu : Sayman

Doğan Yalkı : Faal Üye

Tolga Rahvancıoğlu : Faal Üye

Artunç Gürkut : Faal Üye

Denetleme Kurulu :

Hüseyin Tabur

Özlem Gazi Küçük

Hasan Alşan

Disiplin Kurulu:

Mustafa Şanverdi

Ebru Sönmez

Şükrü Tolgalı