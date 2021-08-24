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KITSAB: Girişlerde ve Hava Meydanında Gerekli Önlemleri Almak Hükümetin Birinci Önceliği Olmalıdır

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Covid-19 salgınının büyük ölçüde yok ettiği turizm sektörünün ülkemize ve ekonomimize geri kazanılması ile ilgili önlemlerin henüz daha alınamamış olması tarafımızdan büyük bir endişe ve üzüntü ile izlenmektedir.
KITSAB: Girişlerde ve Hava Meydanında Gerekli Önlemleri Almak Hükümetin Birinci Önceliği Olmalıdır

KITSAB'ın açıklaması:

Covid-19 salgınının büyük ölçüde yok ettiği turizm sektörünün ülkemize ve ekonomimize geri kazanılması ile ilgili önlemlerin henüz daha alınamamış olması tarafımızdan büyük bir endişe ve üzüntü ile izlenmektedir.

Hepimizin bildiği gibi bu önlemlerin başında ülkemize giriş koşullarının çevre ülkelerdekiler ile uyumlu ve kalıcı olarak saptanıp ilan edilmesi gelmektedir. Ne yazık ki KKTC Hükümeti, bu konuda akılcıl bir politika izlemekten uzaktır ve hala daha çift aşılı yolculardan bile PCR testi talep edebilmektedir. Güney Kıbrıs yoluyla gelebilecek turistlere giriş olanağı sağlamak için gerekli düzenlemeler de bir türlü yapılmamakta ve Güney Kıbrıs’a giriş koşulları ile kara kapılarından geçişler uyumlu hale getirilmemektedir.

Bu arada, Ercan Hava Meydanı’ndaki sağlık kontrollerinde tıkanıklıklar yaşandığı bizzat Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Canaltay tarafından tesbit edilmiş ve durum kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sayın Canaltay, hava meydanındaki sağlık ekiplerinin sayısının artırılmasını isterken, Sağlık Bakanlığı bu amaçla yeterli ödenek alamadığından yakınmaktadır. Bakanlıklar arasındaki bu tartışma, turizmin önemsenmediğinin ve siyasi çekişmelere kurban edilebileceğini göstermektedir.

Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan, binlerce doğrudan ve onbinlerce dolaylı çalışana istihdam ve aş olanağı sağlayan turizm sektörünün geri kazanılması için gerekli önlemleri almak KKTC Hükümetinin en öncelikli görevi olmalıdır. Hükümeti bu konuda daha duyarlı olmaya davet eder, durumu izlemeye ve gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşmaya devam edeceğimizi duyururuz.

KITSAB

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